Житель Башкирии спас беременную супругу и годовалую дочку при пожаре

В постройке находились беременная женщина и годовалая девочка. Отец семейства в этот момент был в бане вместе с сыновьями, 5 и 2 лет. В какой-то момент мужчина услышал звук пожарного извещателя, установленного на веранде.
Выбежав из бани, он попытался потушить огонь и зайти в дом, но пожар уже успел сильно распространиться. После чего мужчина оббежал дом и вытащил через окно жену вместе с дочкой.
По данным пресс-службы МЧС по РБ, в происшествии никто не пострадал. Дом полностью был уничтожен огнем. Огнеборцы МЧС России и добровольцы ликвидировали пожар.
Предварительно, по информации дознавателя МЧС России, пожар мог произойти из-за неисправности электрооборудования.