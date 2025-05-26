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Житель Башкирии спас беременную супругу и годовалую дочку при пожаре

Накануне вечером в селе Новобикметово Бураевского района загорелась дощатая веранда частного дома, где проживала многодетная семья.

Источник: МЧС по РБ

В постройке находились беременная женщина и годовалая девочка. Отец семейства в этот момент был в бане вместе с сыновьями, 5 и 2 лет. В какой-то момент мужчина услышал звук пожарного извещателя, установленного на веранде.

Выбежав из бани, он попытался потушить огонь и зайти в дом, но пожар уже успел сильно распространиться. После чего мужчина оббежал дом и вытащил через окно жену вместе с дочкой.

По данным пресс-службы МЧС по РБ, в происшествии никто не пострадал. Дом полностью был уничтожен огнем. Огнеборцы МЧС России и добровольцы ликвидировали пожар.

Предварительно, по информации дознавателя МЧС России, пожар мог произойти из-за неисправности электрооборудования.