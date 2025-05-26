700 человек вывели из бизнес-центра «Скала-холл» в Октябрьском районе Самары

Происшествие случилось 26 мая в Октябрьском районе города. Подробностями поделились представители областного ГУ МЧС.
Сведения об инциденте поступили в понедельник в 13:11. Пожарная сигнализация дала о себе знать в бизнес-центре «Скала-холл» на Московском шоссе, 4а, строение № 2. Сработала на четвертом этаже в офисе.
«Погибших и пострадавших нет. В целях безопасности до прибытия подразделений из здания вывели 700 человек», — уточнили в ГУ МЧС.
До этого в Самаре из ТРК Letout эвакуировали 518 граждан. 173 — дети. Медпомощь никому не потребовалась.
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