На Камчатке медведь переплыл реку и побежал к туристам. Видео

Группа туристов, в которую входили дети и собаки, столкнулась с неожиданной ситуацией на берегу одной из рек на Камчатке. Увидев на противоположном берегу медведя, женщины начали снимать его на видео. Однако хищник заметил людей и, решив приблизиться, вошёл в воду и переплыл реку.