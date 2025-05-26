На Камчатке медведь переплыл реку и побежал к туристам. Видео

Группа туристов, в которую входили дети и собаки, столкнулась с неожиданной ситуацией на берегу одной из рек на Камчатке. Увидев на противоположном берегу медведя, женщины начали снимать его на видео. Однако хищник заметил людей и, решив приблизиться, вошёл в воду и переплыл реку.
Согласно информации от «Аргументы и факты — Камчатка», после приближения медведя туристы начали эвакуацию: детей и домашних животных разместили в автомобиле, однако остались наблюдать за ситуацией. После того как зверь выбрался из реки и направился к группе, отдыхающие оперативно покинули место происшествия.
Встреча с диким зверем завершилась без пострадавших, однако она стал ещё одним напоминанием о необходимости соблюдения правил поведения в зоне обитания диких животных.