В Северной Корее после инцидента с эсминцем задержали очередного чиновника

ЦТАК информирует, что арест был произведен на основании результатов расследования специальной группы. В заявлении подчеркивается, что чиновник несет значительную ответственность за инцидент, произошедший 21 мая в Чхонджине. Тогда в присутствии северокорейского лидера произошла авария при спуске на воду эсминца. Сообщалось, что «из-за неумелого руководства и неосторожности в управлении не обеспечена параллельность движения тележки». В итого днище судна получило повреждения. Сам Ким Чен Ын охарактеризовал происшествие как «невозможную и недопустимую серьезную аварию».