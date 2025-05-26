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В Северной Корее после инцидента с эсминцем задержали очередного чиновника

В КНДР задержали партийного работника после инцидента, случившегося на глазах Ким Чен Ына во время спуска на воду эсминца. Об этом сообщает ЦТАК — Центральное телеграфное агентство Кореи.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Задержанным оказался Ли Хён Сон, заместитель заведующего отделом оборонной промышленности Центрального комитета партии, передает «Лента.ру».

ЦТАК информирует, что арест был произведен на основании результатов расследования специальной группы. В заявлении подчеркивается, что чиновник несет значительную ответственность за инцидент, произошедший 21 мая в Чхонджине. Тогда в присутствии северокорейского лидера произошла авария при спуске на воду эсминца. Сообщалось, что «из-за неумелого руководства и неосторожности в управлении не обеспечена параллельность движения тележки». В итого днище судна получило повреждения. Сам Ким Чен Ын охарактеризовал происшествие как «невозможную и недопустимую серьезную аварию».

Ранее сообщалось об аресте трех сотрудников верфи. В их числе — главный инженер Чхончжинской судостроительной верфи Кан Чон Чхор, начальник цеха общего монтажа корпуса Хан Гён Хак и заместитель директора по административным делам Ким Ён Хак.