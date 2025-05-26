Приговор уральцу, напавшему на ребенка в шапке с буквой Z, оставили в силе

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 мая — РИА Новости. Седьмой кассационный суд общей юрисдикции в Челябинске оставил в силе приговор жителю Екатеринбурга Александру Неустроеву, получившему три года колонии-поселения за нападение на мальчика в шапке с буквой Z, сообщает пресс-служба инстанции.
По данным суда, осужденный и его адвокат в своих кассационных жалобах просили приговор и апелляционное постановление отменить, дело направить на новое рассмотрение, полагали, отмечает пресс-служба, что судебные решения вынесены с нарушениями. Прокурор же просил и приговор, и апелляционное постановление оставить без изменения, кассационные жалобы — без удовлетворения.
«Суд кассационной инстанции, изучив материалы дела, не нашел оснований для отмены или изменения принятых судебных решений», — говорится в сообщении.
Дело Неустроева получило общественный резонанс в апреле 2023 года. Тогда 57-летний екатеринбуржец схватил за руку, угрожал и обругал матом 11-летнего мальчика, который надел шапку с символом специальной военной операции — Z. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело о хулиганстве, совершенном с угрозой применения насилия к гражданам, по мотивам ненависти в отношении какой-либо социальной группы.
В июне 2023 года Ленинский райсуд Екатеринбурга прекратил уголовное дело и назначил Неустроеву штраф в размере 7 тысяч рублей, но прокуратура через кассационный суд в Челябинске добилась, чтобы дело пересмотрели. В июне 2024 года Октябрьский суд уральской столицы приговорил Неустроева к трем годам колонии-поселения.