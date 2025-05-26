Приговор уральцу, напавшему на ребенка в шапке с буквой Z, оставили в силе

По данным суда, осужденный и его адвокат в своих кассационных жалобах просили приговор и апелляционное постановление отменить, дело направить на новое рассмотрение, полагали, отмечает пресс-служба, что судебные решения вынесены с нарушениями. Прокурор же просил и приговор, и апелляционное постановление оставить без изменения, кассационные жалобы — без удовлетворения.