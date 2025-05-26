Свердловского бизнесмена Малика Гайсина оставили под домашним арестом

Напомним, что Малик Гайсин находится под следствием и по обвинению в превышении полномочий и растрате в особо крупном размере. По версии следователей, бизнесмен, будучи главой завода «Исеть», выдал займы подконтрольным ему компаниям и тем самым причинил предприятию ущерб на 333 млн рублей.