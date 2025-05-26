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Свердловского бизнесмена Малика Гайсина оставили под домашним арестом

Суд оставил предпринимателя Малика Гайсина под домашним арестом до 11 августа.

Свердловский предприниматель, экс-владелец завода «Исеть», «Уралбиофарм» и банка «Вятич» Малик Гайсин останется под домашним арестом до 11 августа. Адвокату бизнесмена не удалось добиться пересмотра меры пресечения.

В апелляционной жалобе, поданной в Свердловский областной суд, защита просила изменить меру пресечения Гайсину на запрет определенных действий или подписку о невыезде. Однако инстанция оставила без изменений прежнее постановление Ленинского районного суда Екатеринбурга.

Напомним, что Малик Гайсин находится под следствием и по обвинению в превышении полномочий и растрате в особо крупном размере. По версии следователей, бизнесмен, будучи главой завода «Исеть», выдал займы подконтрольным ему компаниям и тем самым причинил предприятию ущерб на 333 млн рублей.

Структуры Гайсина национализировались дважды. Так, в прошлом году Ленинский районный суд Екатеринбурга повторно удовлетворил иск Генпрокуратуры об изъятии в доход РФ акций ОАО «Уральский завод электрических соединителей “Исеть”.