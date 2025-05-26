Житель Омска поджег вышку сотовой связи по заданию куратора

В Омске задержан 28-летний мужчина, подозреваемый в поджоге вышки сотовой связи на территории Кировского округа.
Как сообщает пресс-служба омской полиции, по предварительным данным молодой человек за деньги выполнял задание некоего «куратора». Он повредил металлическую обшивку вышки, используя горючую жидкость, устроил там пожар.
Сотрудники Центра по противодействию экстремизму УМВД России по Омской области совместно с коллегами из областного управления ФСБ задержали подозреваемого в кафе.
Возбуждено уголовное дело. Фигурант арестован и заключен под стражу. Ранее он к уголовной ответственности не привлекался.
По статье «Террористический акт» мужчине грозит лишение свободы на срок от 12 до 20 лет.