Руководитель ГКЗ «Башкортостан» задержан по подозрению в превышении полномочий

Согласно данным сервиса Kartoteka.ru, бизнесмен владеет контрольным пакетом (55%) в уставном капитале компании «Иремельбашресурс». В прошлом году это предприятие привлекло внимание контролирующих органов — летом 2024 года на него был наложен штраф в размере 400 тысяч рублей за нарушение природоохранного законодательства.