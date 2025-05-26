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Руководитель ГКЗ «Башкортостан» задержан по подозрению в превышении полномочий

Задержан директор ГКЗ «Башкортостан» Вильдан Яруллин.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе задержали руководителя ГКЗ «Башкортостан» Вильдана Яруллина. Как сообщает «Ъ-Уфа», в отношении него возбуждено уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий.

Яруллин, известный также как солист музыкального коллектива «Караван-Сарай», занял пост директора ГКЗ «Башкортостан» в середине 2019 года.

Согласно данным сервиса Kartoteka.ru, бизнесмен владеет контрольным пакетом (55%) в уставном капитале компании «Иремельбашресурс». В прошлом году это предприятие привлекло внимание контролирующих органов — летом 2024 года на него был наложен штраф в размере 400 тысяч рублей за нарушение природоохранного законодательства.

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