Трое обвиняемых по делу об отравлении Паперной не признали вину

Яккасарайский районный суд по уголовным делам Ташкента в понедельник начал рассмотрение дела об отравлении Паперной и ее спутника Максима Радченко в гостинице в Ташкенте 22 октября 2024 года. Еще в одном номере было обнаружено тело жителя Узбекистана. На скамье подсудимых четыре человека, им предъявлено обвинение в выполнении работ услуг, не отвечающих требованиям безопасности, а также в самоуправстве. Данные статьи предусматривают наказание вплоть до 12 лет лишения свободы.