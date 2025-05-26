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Трое обвиняемых по делу об отравлении Паперной не признали вину

ТАШКЕНТ, 26 мая — РИА Новости. Трое из четверых обвиняемых по делу об отравлении журналистки Инессы Паперной и ее спутника в гостинице в Ташкенте не признали свою вину, сообщает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Источник: © РИА Новости

Яккасарайский районный суд по уголовным делам Ташкента в понедельник начал рассмотрение дела об отравлении Паперной и ее спутника Максима Радченко в гостинице в Ташкенте 22 октября 2024 года. Еще в одном номере было обнаружено тело жителя Узбекистана. На скамье подсудимых четыре человека, им предъявлено обвинение в выполнении работ услуг, не отвечающих требованиям безопасности, а также в самоуправстве. Данные статьи предусматривают наказание вплоть до 12 лет лишения свободы.

«Не признаю свою вину», — сказали на суде продавцы отопительного оборудования Зайниддин Джамолидинов, Абдурасул Юсупов, а также сантехник Нодирбек Курбанов.

Владелец гостиницы Азамат Хужакулов заявил, что признает «свою вину частично».

По данным местного интернет-издания kun.uz, работавший в гостинице отопительный был признан экспертизой устаревшим, во время монтажа из него были удалены технические детали (сифон в системе слива конденсата), это вызвало утечку угарного газа во время эксплуатации и смерть потерпевших.