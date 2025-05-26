В Краснодаре задержали нелегальную партию черной икры на 1,2 миллиона рублей

Правоохранители остановили на улице Бабушкина в Краснодаре автомобиль марки Honda.
Как рассказали в пресс-службе кубанской полиции, за рулем находился 49-летний житель, а в багажнике стражи порядка обнаружили банки черной икры без маркировки. Груз сопровождал 39-летний мужчина, который не смог предъявить документы, подтверждающие законность происхождения продукции, отметили в ведомстве.
По версии следствия, деликатес был приобретен в Москве и предназначался для продажи в магазинах Краснодара. В общей сложности из незаконного оборота изъято около 30 килограммов черной икры, стоимость которой оценивается в 1,2 миллиона рублей.
По факту произошедшего начата проверка. Действия фигуранта попадают под признаки статей 171.1 и 258.1 УК РФ.