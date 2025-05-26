Появилось видео жёсткой посадки самолёта Ан-24 в Иркутской области

При посадке у воздушного судна сложилась стойка шасси, и он проскользил по асфальту. Из-за трения о взлетно-посадочную полосу в стороны разлетелись искры. В результате самолёт выкатился в поле. Жертв и пострадавших нет. Всех пассажиров успели эвакуировать.