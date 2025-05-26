Появилось видео жёсткой посадки самолёта Ан-24 в Иркутской области

Появились кадры жёсткой посадки самолёта Ан-24, летевшего из Иркутска в Киренск. Видео опубликовал Telegram-канал «112».
При посадке у воздушного судна сложилась стойка шасси, и он проскользил по асфальту. Из-за трения о взлетно-посадочную полосу в стороны разлетелись искры. В результате самолёт выкатился в поле. Жертв и пострадавших нет. Всех пассажиров успели эвакуировать.
Напомним, что происшествие произошло 26 мая в аэропорту Киренска. После случившегося на место выехали сотрудники транспортной прокуратуры и СК.
Представитель Росавиации сообщил, что на борту находился 51 человек — 5 членов экипажа и 46 пассажиров. Специалисты Росавиации начали проводить первоначальные действия. Аэропорт закрыли на время, пока самолет убирают с поля.
Пассажиры рассказали о том, что после приземления почувствовали жёсткое торможение и запах гари от тормозных колодок.