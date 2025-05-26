В Башкирии отец спас из пожара беременную жену и маленькую дочь

В селе Новобикметово Бураевского района Башкирии пожар уничтожил веранду многодетной семьи. В огне едва не погибли беременная женщина и ее годовалая дочь. Из пожара их спас глава семьи, который был в момент возгорания в бане с двумя сыновьями.