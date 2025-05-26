В Башкирии отец спас из пожара беременную жену и маленькую дочь

В селе Новобикметово Бураевского района Башкирии пожар уничтожил веранду многодетной семьи. В огне едва не погибли беременная женщина и ее годовалая дочь. Из пожара их спас глава семьи, который был в момент возгорания в бане с двумя сыновьями.
Мужчина в какой-то момент услышал писк пожарного извещателя и бросился к дому. Попытки самостоятельно справиться с пламенем не увенчались успехом, так как огонь быстро распространился по деревянной постройке. Проявив находчивость, мужчина обошел дом и через окно эвакуировал жену и дочь.
В огне, по информации МЧС по Башкирии, никто не пострадал. Дознаватель ведомства считает, что пожар мог произойти из-за неисправности электрооборудования.
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