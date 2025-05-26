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Чиновницу на Кубани поймали на махинациях с землей для свекрови

В Приморско-Ахтарском районе чиновницу лишили должности после скандальной истории с передачей участка сельхозназначения родственнице.

Источник: Новая Кубань

Как выяснилось в ходе прокурорской проверки, руководитель отдела земельных и имущественных отношений администрации Приморско-Ахтарского городского поселения нарушила антикоррупционное законодательство. Женщина рассмотрела заявление своей свекрови о предоставлении земельного участка без проведения торгов и не заявила о конфликте интересов, как того требует закон.

Попытка избежать ответственности через увольнение по собственному желанию в связи с реорганизацией администрации не помогла — надзорное ведомство добилось справедливости через суд. По требованию прокуратуры основание увольнения было изменено: служащую уволили в связи с утратой доверия.

Суд полностью удовлетворил исковое заявление, а решение было исполнено в мае 2025 года.