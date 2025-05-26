Государству вернули 500 «квадратов» берега Волги в Куйбышевском районе Самары

Участок был в частных руках. Межрайонная прокуратура выяснила, что его часть находится у владельца незаконно.
Проблемную территорию обнаружили в Куйбышевском районе города. Речь идет о 500 квадратных метрах берега Волги. Правоохранители решили вернуть его государству через суд.
Там требования природоохранного прокурора поддержали. Стражи порядка пообещали проконтролировать устранение нарушения.
Недавно рассказывали, что в 63-м регионе директора фирмы оштрафовали за нелегальную добычу подземных вод. Организация занималась этим без необходимых документов.
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