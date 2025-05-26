Песок с мазутом начали вывозить с полигона в Ростовской области

Напомним, в январе 2025 года врио губернатора региона Юрий Слюсарь запретил завоз загрязненного песка из Краснодарского края. В этот же период 1800 тонн уже выгруженного песка накрыли специальным гидроизоляционным материалом, не пропускающим отходы в экосистему. Донские власти подчеркивают, новых партий замазученного песка на площадку ООО «Южный город» не завозили.