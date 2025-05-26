Песок с мазутом начали вывозить с полигона в Ростовской области

26 мая с полигона в Семикаракорском районе Ростовской области начали вывозить песок с мазутом. Об этом в своем телеграм-канале сообщил министр природных ресурсов и экологии Дона Михаил Фишкин.
— Уже уехали два грузовых автомобиля, в целом должно быть вывезено сегодня 200 тонн. В течение десяти дней планируется завершить работы. Компания «Южный город» делает это за свой счет, — прокомментировал Михаил Фишкин.
Груз должны доставить на полигон в Краснодарский край, ранее заключили соответствующее соглашение.
Напомним, в январе 2025 года врио губернатора региона Юрий Слюсарь запретил завоз загрязненного песка из Краснодарского края. В этот же период 1800 тонн уже выгруженного песка накрыли специальным гидроизоляционным материалом, не пропускающим отходы в экосистему. Донские власти подчеркивают, новых партий замазученного песка на площадку ООО «Южный город» не завозили.