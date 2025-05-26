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В Уфе задержали директора ГКЗ «Башкортостан»

Его подозревают в превышении должностных полномочий.

Источник: ГКЗ "Башкортостан"

В Уфе задержали директора ГКЗ «Башкортостан» Вильдана Яруллина. Его подозревают в превышении должностных полномочий, сообщает «КоммерсантЪ».

Яруллина возглавляет государственный концертный зал с 2019 года. Он также является солистом группы «Караван-Сарай» и имеет звание «Народный артист РБ».

По данным «РБК Уфа», артиста уже заключили под стражу по решению одного из судов Уфы. Он арестован до 4 июля. Ему предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий. Официальных комментариев от силовых структур региона пока нет.