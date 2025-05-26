В Уфе задержали директора ГКЗ «Башкортостан» Вильдана Яруллина. Его подозревают в превышении должностных полномочий, сообщает «КоммерсантЪ».
Яруллина возглавляет государственный концертный зал с 2019 года. Он также является солистом группы «Караван-Сарай» и имеет звание «Народный артист РБ».
По данным «РБК Уфа», артиста уже заключили под стражу по решению одного из судов Уфы. Он арестован до 4 июля. Ему предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий. Официальных комментариев от силовых структур региона пока нет.