Аэропорт в Киренске временно закрыт из-за инцидента с Ан-24

После посадки воздушного судна подломилась носовая стойка шасси, что привело к выкатыванию самолета за пределы взлетно-посадочной полосы. На борту находился 51 человек, из которых пятеро — члены экипажа, 46 — пассажиры. В результате инцидента никто не пострадал.