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Аэропорт в Киренске временно закрыт из-за инцидента с Ан-24

Воздушное судно эвакуируют с летного поля.

Источник: Пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры

Аэропорт в Киренске временно закрыт. Ограничения в работе необходимы для эвакуации самолета Ан-24 с летного поля. Специалисты Росавиации выполняют действия, которые предусмотрены правилами расследования авиапроисшествий и инцидентов с гражданскими самолетами, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на тг-канал (18+) представителя Росавиации.

После посадки воздушного судна подломилась носовая стойка шасси, что привело к выкатыванию самолета за пределы взлетно-посадочной полосы. На борту находился 51 человек, из которых пятеро — члены экипажа, 46 — пассажиры. В результате инцидента никто не пострадал.

Напомним, что инцидент самолет Ан-24 авиакомпании «Ангара» после посадки выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Киренска сегодня, 26 мая, в 14.33. Причины происшествия выясняются. Пассажиры эвакуированы.