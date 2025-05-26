Аэропорт в Киренске временно закрыт из-за инцидента с Ан-24

Аэропорт в Киренске временно закрыт. Ограничения в работе необходимы для эвакуации самолета Ан-24 с летного поля. Специалисты Росавиации выполняют действия, которые предусмотрены правилами расследования авиапроисшествий и инцидентов с гражданскими самолетами, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на тг-канал (18+) представителя Росавиации.
После посадки воздушного судна подломилась носовая стойка шасси, что привело к выкатыванию самолета за пределы взлетно-посадочной полосы. На борту находился 51 человек, из которых пятеро — члены экипажа, 46 — пассажиры. В результате инцидента никто не пострадал.
Напомним, что инцидент самолет Ан-24 авиакомпании «Ангара» после посадки выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Киренска сегодня, 26 мая, в 14.33. Причины происшествия выясняются. Пассажиры эвакуированы.