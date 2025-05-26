Взрыв на зернохранилище произошел в Алматинской области — видео

Пострадали четыре работника: трое — в тяжелом состоянии, один погиб, сообщают казахстанские СМИ.
В местном ДЧС Sputnik Казахстан сообщили, что пострадавшие были госпитализированы.
Пожар на площади 1377 кв.м. потушили, уточнили в ведомстве.
АЛМАТЫ, 26 мая — Sputnik. В Алматинской области на первом этаже элеваторной накануне взорвалась мучная пыль, после чего началось возгорание.
Пострадали четыре работника: трое — в тяжелом состоянии, один погиб, сообщают казахстанские СМИ.
В местном ДЧС Sputnik Казахстан сообщили, что пострадавшие были госпитализированы.
Пожар на площади 1377 кв.м. потушили, уточнили в ведомстве.