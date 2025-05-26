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Взрыв на зернохранилище произошел в Алматинской области — видео

АЛМАТЫ, 26 мая — Sputnik. В Алматинской области на первом этаже элеваторной накануне взорвалась мучная пыль, после чего началось возгорание.

Источник: Канал пресс-службы акима Павлодарской области

Пострадали четыре работника: трое — в тяжелом состоянии, один погиб, сообщают казахстанские СМИ.

В местном ДЧС Sputnik Казахстан сообщили, что пострадавшие были госпитализированы.

Пожар на площади 1377 кв.м. потушили, уточнили в ведомстве.