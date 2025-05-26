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В Самарской области мошенники рассылают жителям сообщения от имени Роскомнадзора

Жители самарского региона столкнулись с новой схемой мошенничества — на этот раз они притворяются сотрудниками Роскомнадзора.

Жители самарского региона столкнулись с новой схемой мошенничества — на этот раз они притворяются сотрудниками Роскомнадзора.

Самарцам на телефон приходят SMS-сообщения, в которых сказано, что вам звонили мошенники и теперь нужно перезвонить на номер, указанный в этом же SMS.

Сотрудники Роскомнадзора предупреждают, что подобные сообщения они не присылают и не звонят.

Ранее мы писали о том, что мошенники украли у женщины, которая искала подработку 1 миллион рублей.

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