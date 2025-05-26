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Возведение приюта для животных в Уфе требует 150 млн рублей

На строительство приюта для животных в Уфе потребуется 150 млн рублей.

Источник: Комсомольская правда

Создание специализированного приюта для бездомных животных в башкирской столице потребует значительных бюджетных денег. Как сообщила заместитель председателя комитета по экологии и природопользованию Госсобрания республики Руфина Шагапова в эфире программы «Честно говоря», текущая сметная стоимость проекта составляет порядка 150 миллионов рублей.

Парламентарий отметила, что вопрос неоднократно обсуждался с городской администрацией. Несмотря на актуализацию проектной документации, выделение необходимых средств в настоящее время невозможно. В мэрии продолжают работать над оптимизацией расходов по проекту, признавая его социальную значимость для современного мегаполиса.

Шагапова подчеркнула, что существующие в Уфе частные инициативы по содержанию бездомных животных не могут считаться полноценными приютами, поскольку не отвечают установленным нормативным требованиям.

В настоящее время вопрос находится в стадии проработки, ведется поиск возможных источников финансирования строительства.

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