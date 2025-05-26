В Ростове-на-Дону пассажирский поезд насмерть сбил 65-летнюю женщину

В Ростове-на-Дону пассажирский поезд сбил насмерть 65-летнюю женщину, это случилось на одном из участков ж/д перегона Зоосад — Ростов-Главный. Информация поступила от пресс-службы УТ МВД России по СКФО.
Правоохранители считают, что женщина могла погибнуть из-за нарушения правил безопасности. Предварительно, пешеход переходила рельсы там, где это было запрещено.
— Сейчас еще выясняются обстоятельства произошедшего. После проверки процессуальное решение примут следственные органы, — прокомментировали в транспортной полиции.
Жителям Дона напоминают: железная дорога — территория повышенной опасности.
Около путей нужно быть осторожными. Нельзя идти в наушниках или отвлекаться на гаджеты. Поезд за секунду проезжает до 20 метров, а его тормозной путь в среднем составляет 1 км. Сразу остановить состав просто невозможно.
Также взрослым и детям запрещено подниматься на вагоны, опоры и специальные конструкции контактной сети. Провода там имеют напряжение свыше 27 тысяч вольт, а электрическая дуга может возникнуть еще во время подъема на ж/д объект.
Подпишись на нас в Telegram.