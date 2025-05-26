25 мая неизвестные ограбили курьера в «Москва-Сити», похитив чемодан с 127 миллионами рублей. Нападение было совершено возле башни «Империя».
Пострадавший — 34-летний Дмитрий К., временно безработный, который подрабатывает курьером и охранником, находя заказы через популярные сайты объявлений. Примерно месяц назад он получил предложение от неизвестного по имени Александр перевозить деньги из бизнес-центра на указанные адреса. За каждый такой вызов ему обещали 10 тысяч рублей.
По словам Дмитрия, 25 мая он приехал в «Сити» уже в четвёртый раз. Ему передали чемодан и сообщили, что в нём находятся 127 млн рублей. Сам мужчина содержимого не проверял.
Как только Дмитрий вышел из здания и направился к такси, к нему подошли трое неизвестных. По его словам, у всех были кавказские черты лица и длинные бороды. Один из них отвлёк внимание, спросив название башни. В этот момент остальные нападавшие начали избивать курьера и вырвали чемодан из рук. В руках Дмитрия осталась лишь ручка.
Сразу после нападения мужчина связался с заказчиком, который посоветовал обратиться в полицию. Следователи взялись за расследование происшествия.
Согласно данным телеграм-канала «Baza», правоохранителям удалось восстановить маршрут преступников с помощью камер видеонаблюдения. Выяснилось, что грабители после нападения сели в белое такси и доехали до Мукомольного проезда. Там они поменяли номерные знаки автомобиля, после чего заказали другое такси и направились в торговый центр «Саларис» на Киевском шоссе. Дальнейшая судьба злоумышленников пока остаётся неизвестной.