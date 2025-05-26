Неизвестные ограбили курьера в «Москва-Сити», похитив чемодан с 127 миллионами рублей

Как только Дмитрий вышел из здания и направился к такси, к нему подошли трое неизвестных. По его словам, у всех были кавказские черты лица и длинные бороды. Один из них отвлёк внимание, спросив название башни. В этот момент остальные нападавшие начали избивать курьера и вырвали чемодан из рук. В руках Дмитрия осталась лишь ручка.