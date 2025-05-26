В Хабаровском крае лесовоз сбил трех детей

«Водитель лесовоза Mercedes-Benz Actros, мужчина 1981 года рождения, двигаясь со стороны села Бичевая в сторону поселка Переяславка, заметив трёх детей, один из которых двигался по краю проезжей части, подал звуковой сигнал и резко приступил к торможению, не обеспечил постоянный контроль за движением своего транспортного средства, допустил наезд на мальчика 2015 года рождения с последующим опрокидыванием в правый кювет по ходу движения», — говорится в Telegram-канале ГИБДД региона.