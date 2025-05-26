Суд оставил в силе домашний арест газовикам по делу о взрыве в Нижнем Тагиле

Слесари Александра Ерыкина и Александр Алимов, а также мастер Максим Гривский обвиняются по статье УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц». В апреле Ленинский райсуд Екатеринбурга продлил срок домашнего ареста Ерыкиной, Алимова и Гривского до 1 августа 2025 года включительно.