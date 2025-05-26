Нелегальное казино обнаружили на улице Рождественской в Нижнем Новгороде

В мае 2025 года сотрудники правоохранительных органов совместно с силовиками пресекли деятельность игорного клуба. 14 местным жителям предъявили обвинение. При этом шестерых заключили под стражу, двоих — под домашний арест, а с оставшихся шести взяли подписку о невыезде и надлежащем поведении.