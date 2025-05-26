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Нелегальное казино обнаружили на улице Рождественской в Нижнем Новгороде

14 жителей региона организовали игорный клуб.

В Нижнем Новгороде сотрудники правоохранительных органов раскрыли и пресекли деятельность нелегального игорного дома. Об этом сообщили в СУ СКР по региону.

Следователи считают, что 14 жителей области сговорились и организовали в домах на улицах Рождественской и Октябрьской Революции подпольные азартные игры. Нелегальное казино работало с марта 2024 года по май 2025 года.

В мае 2025 года сотрудники правоохранительных органов совместно с силовиками пресекли деятельность игорного клуба. 14 местным жителям предъявили обвинение. При этом шестерых заключили под стражу, двоих — под домашний арест, а с оставшихся шести взяли подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Напомним, в феврале в Нижнем Новгороде суд вынес приговор главе и администратору подпольного казино на улице Сергея Есенина.