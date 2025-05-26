В Евпатории мужчина угрожал муляжом гранаты на заправке, требуя алкоголь

Неизвестный требовал продать ему алкоголь, а когда работники автозаправки нажали тревожную кнопку, поспешил скрыться. Стражи порядка установили приметы подозреваемого и начали его поиски. Когда мужчина увидел патрульный автомобиль, он бросил предмет, похожий на гранату, и попытался убежать. Но его задержали.