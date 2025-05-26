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В Евпатории мужчина угрожал муляжом гранаты на заправке, требуя алкоголь

Сотрудники АЗС успели нажать кнопку тревожной сигнализации.

Источник: Комсомольская правда

В Евпатории сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который угрожал работникам автозаправочной станции, размахивая предметом, похожим на гранату.

Неизвестный требовал продать ему алкоголь, а когда работники автозаправки нажали тревожную кнопку, поспешил скрыться. Стражи порядка установили приметы подозреваемого и начали его поиски. Когда мужчина увидел патрульный автомобиль, он бросил предмет, похожий на гранату, и попытался убежать. Но его задержали.

Экспертиза показала, что предмет, которым размахивал мужчина, оказался муляжом гранаты РГД-5. Личность задержанного также установили: им оказался ранее судимый житель Черноморского района, который ранее привлекался к ответственности за кражи и хранение наркотиков.