В Уфе умер 35-летний электросварщик

ЧП случилось в гаражном боксе ООО «Автомастер», где сотрудники по очереди занимались восстановлением ковша погрузчика, демонтировали изношенные элементы и монтировали новые. В конце рабочего дня коллеги услышали крик мужчины. Оказалось, что его рабочая одежда внезапно вспыхнула. Несмотря на то, что огонь был быстро потушен, а медиков вызвали мгновенно, спасти работника не удалось. С ожогами 80−89% тела он был госпитализирован в больницу № 18, где скончался через сутки.