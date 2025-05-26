В Уфе умер 35-летний электросварщик

В Уфе завершено расследование гибели 35-летнего электросварщика. Мужчина погиб от тяжелых ожогов в 2024 году во время работы. Подробности смертельного несчастного случая рассказали в республиканской Гострудинспекции.
ЧП случилось в гаражном боксе ООО «Автомастер», где сотрудники по очереди занимались восстановлением ковша погрузчика, демонтировали изношенные элементы и монтировали новые. В конце рабочего дня коллеги услышали крик мужчины. Оказалось, что его рабочая одежда внезапно вспыхнула. Несмотря на то, что огонь был быстро потушен, а медиков вызвали мгновенно, спасти работника не удалось. С ожогами 80−89% тела он был госпитализирован в больницу № 18, где скончался через сутки.
Расследование Гострудинспекции показало, что погибший использовал жаростойкий костюм из молескина, закупленный у ООО «ПРАБО». Однако данная спецодежда не была сертифицирована для сварочных работ, так, например, в технической документации отсутствовали сведения о классе защиты. При этом поставщик предлагал работодателю соответствующие требованиям костюмы 2-го и 3-го класса, но предприятие выбрало неподходящий вариант.
— Хотя в день происшествия работник формально получил положенную защитную экипировку 2-го класса, администрация не проконтролировала изъятие опасной спецодежды. Материалы проверки направлены в правоохранительные органы для принятия процессуального решения, — сообщила руководитель гострудинспекции Татьяна Астрелина.
Отметим, что уфимец был трудоустроен в июле 2024 года, и с момента приема на работу использовал непредназначенную для сварочных работ экипировку.
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