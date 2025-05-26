«Не уберегли». Молодая мать троих детей внезапно скончалась в Пермском крае

Детей в семье Анны и её мужа Антона трое: мальчик 9 лет, девочка 11 лет и старший сын — уже подросток, скоро будет 14. Все трое вместе с мамой были прописаны в купленной на маткапитал комнате площадью 14,4 квадратных метра в доме, построенном в середине 50-х. Сейчас весь этот квартал расселяют. В конце 2024 года Кунгурская администрация подписала с Анной мировое соглашение о выселении из комнаты — за это семья должна была получить компенсацию в размере миллиона рублей.