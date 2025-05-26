«Не уберегли». Молодая мать троих детей внезапно скончалась в Пермском крае

В городе Кунгуре Пермского края скоропостижно скончалась многодетная мать. Отец троих детей сейчас отбывает очередное уголовное наказание. Местные жители утверждают, что дети находились в опасных условиях ещё при жизни их мамы, но органы опеки не реагировали на обращения. Подробнее о ситуации и официальной позиции властей — в материале сайта perm.aif.ru.
«Прости нас всех».
Информация о смерти 31-летней Анны появилось в одном из кунгурских сообществ в ВК. Новость о преждевременном уходе молодой и красивой женщины вызвала много эмоций. Многие знакомые оказались шокированы: «Неужели это Анечка?!»; «Боже мой, маленькая, хрупкая девочка»; «Анютка, как же так».
Некоторые комментаторы сожалели: «Не уберегли, не помогли, прости нас всех». Другие же прямо писали «отмучалась» и объясняли это условиями жизни женщины в последнее время: «Жить в тех условиях, в которых она жила, — это мучение». Все знакомые сходились на одном: главное, чтобы сейчас всё было хорошо у детей.
Знакомая семьи в ответ на вопросы корреспондента perm.aif.ru рассказала, что на семью Анны и её супруга неоднократно пытались обратить внимание органов профилактики из-за образа жизни родителей и его влияния на детей: якобы дети не посещали школу, а взрослые сознательно избегали визитов сотрудников комиссии по делам несовершеннолетних.
Тем не менее реакции от властей, как утверждает собеседница perm.aif.ru, не последовало.
Смягчающие обстоятельства.
Детей в семье Анны и её мужа Антона трое: мальчик 9 лет, девочка 11 лет и старший сын — уже подросток, скоро будет 14. Все трое вместе с мамой были прописаны в купленной на маткапитал комнате площадью 14,4 квадратных метра в доме, построенном в середине 50-х. Сейчас весь этот квартал расселяют. В конце 2024 года Кунгурская администрация подписала с Анной мировое соглашение о выселении из комнаты — за это семья должна была получить компенсацию в размере миллиона рублей.
Знакомая семьи утверждает, что на полученные деньги вместо новой жилплощади отец семейства приобрёл автомобиль, однако, согласно текстам судебных решений и аппелляционных постановлений, с которым ознакомился perm.aif.ru, машину 36-летний Антон купил ещё в июле 2024 года. В ноябре он сел за её руль пьяным и был остановлен сотрудниками ГИБДД.
Учитывая, что он уже был судим за вождение в состоянии опьянения, а в конце лета ещё и ограбил местный супермаркет (вынес мимо кассы сыр различных видов на общую сумму примерно в тысячу рублей), его приговорили к небольшому, но реальному сроку. Сейчас Антон находится в колонии общего режима.
В апелляции мужчина просил обратить внимание на смягчающие обстоятельства: наличие трёх малолетних детей, матери, которой нужна его помощь, а также беременной кошки. Кошку оставили без внимания, но из апелляционного постановления следует, что суд первой инстанции уже учёл остальные обстоятельства, а кроме того — состояние здоровья подсудимого и его супруги. В чём оно состояло, в документе не уточняется.
Мужчина был судим и раньше — за причинение лёгкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, — однако достоверной информации об обстоятельствах этого преступления perm.aif.ru выяснить не удалось.
Позиция властей.
Похороны Анны состоялись в Кунгуре 20 мая. Её мама живёт в другом округе Прикамья, поэтому дети находятся с другой бабушкой — мамой отца, необходимость помощи которой он указывал в качестве смягчающего обстоятельства на апелляции. Знакомая семьи в разговоре с perm.aif.ru настаивает, что условия жизни несовершеннолетних и сейчас не соответствуют их нуждам, и призывает обратить на это внимание местной администрации.
«Они там живут все с ней в одной комнате, — утверждает собеседница perm.aif.ru. — Я считаю, что дети не должны так жить. У них и так горе: потеряли мать».
Связаться с мамой Анны по указанному в соцсетях номеру корреспонденту perm.aif.ru не удалось, однако, судя по фотографиям и комментариям, бабушка души не чает во внуках и готова отстаивать своё право на их воспитание. Как сообщили perm.aif.ru в Министерстве труда и социального развития Пермского края, сейчас она устанавливает над детьми предварительную опеку.
В минтрудсоцразвития Прикамья также прокомментировали претензии к работе местных муниципальных служб, изложенные собеседниками perm.aif.ru.
«Семье оказывается вся необходимая поддержка, — заверили perm.aif.ru в министерстве. — Они находятся под наблюдением специалистов системы профилактики детского и семейного неблагополучия, а также на сопровождении Территориального управления Минтруда и соцразвития по Кунгурскому району».
Редакция perm.aif.ru продолжит следить за ситуацией.