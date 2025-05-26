Девушка погибла в ДТП во время обряда похищения невесты

В департаменте полиции Алматинской области подтвердили сам факт дорожно-транспортного происшествия, однако участие в нем лиц, вовлеченных в обряд похищения невесты, официально не подтверждено.
Как сообщили в ведомстве, авария произошла в Алматинской области 24 мая, около 18:00, на 36-м километре автодороги БАКАД. По предварительным данным, водитель автомобиля KIA допустил касательное столкновение с Mercedes-Benz. В результате удара Mercedes перевернулся.
Один из пассажиров Mercedes скончался на месте. Водитель и еще двое пассажиров с различными травмами были доставлены в больницу. Виновный водитель задержан и водворен в изолятор временного содержания.
По факту ДТП возбуждено уголовное дело, проводится досудебное расследование. Полиция устанавливает все обстоятельства происшествия.