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Девушка погибла в ДТП во время обряда похищения невесты

В социальных сетях распространяется информация о том, что в Алматинской области во время обряда алып кашу (похищение невесты) произошло ДТП, в результате которого погибла девушка, а жених и его знакомые, находившиеся в машине, получили травмы, передает Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

В департаменте полиции Алматинской области подтвердили сам факт дорожно-транспортного происшествия, однако участие в нем лиц, вовлеченных в обряд похищения невесты, официально не подтверждено.

Как сообщили в ведомстве, авария произошла в Алматинской области 24 мая, около 18:00, на 36-м километре автодороги БАКАД. По предварительным данным, водитель автомобиля KIA допустил касательное столкновение с Mercedes-Benz. В результате удара Mercedes перевернулся.

Один из пассажиров Mercedes скончался на месте. Водитель и еще двое пассажиров с различными травмами были доставлены в больницу. Виновный водитель задержан и водворен в изолятор временного содержания.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело, проводится досудебное расследование. Полиция устанавливает все обстоятельства происшествия.