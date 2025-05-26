Мужчина угрожал гранатой на АЗС, требуя продать ему алкоголь

В Евпатории мужчина вошёл на автозаправочную станцию и потребовал продать ему алкоголь, угрожая работникам предметом, похожим на гранату. После нажатия тревожной кнопки он попытался скрыться, но был задержан Росгвардией. Установлено, что предмет оказался муляжом РГД-5. Злоумышленник имеет судимости за кражи и хранение наркотиков.