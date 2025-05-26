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Мужчина угрожал гранатой на АЗС, требуя продать ему алкоголь

В Евпатории мужчина вошёл на автозаправочную станцию и потребовал продать ему алкоголь, угрожая работникам предметом, похожим на гранату. После нажатия тревожной кнопки он попытался скрыться, но был задержан Росгвардией. Установлено, что предмет оказался муляжом РГД-5. Злоумышленник имеет судимости за кражи и хранение наркотиков.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В Евпатории сотрудники Росгвардии задержали мужчину, угрожавшего работникам автозаправочной станции предметом, внешне напоминавшим гранату. Об этом сообщило Управление Росгвардии по Республике Крым и городу Севастополю.

По данным ведомства, неизвестный вошёл на АЗС и потребовал продать ему алкоголь, одновременно демонстрируя предмет, похожий на гранату. Заметив, что один из сотрудников нажал кнопку тревожной сигнализации, злоумышленник покинул помещение и попытался скрыться.

Полиции удалось быстро найти подозреваемого: заметив патрульный автомобиль, он выбросил подозрительный предмет и побежал, но был задержан сотрудниками Росгвардии. Взрывотехники, вызванные на место происшествия, установили, что граната РГД-5 оказалась муляжом и не представляет опасности.

Злоушмышленник оказался жителем Черноморского района Крыма, уже имевший проблемы с законом и судимый за кражи и хранение наркотиков.