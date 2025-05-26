Мужчина угрожал гранатой на АЗС, требуя продать ему алкоголь

В Евпатории сотрудники Росгвардии задержали мужчину, угрожавшего работникам автозаправочной станции предметом, внешне напоминавшим гранату. Об этом сообщило Управление Росгвардии по Республике Крым и городу Севастополю.
По данным ведомства, неизвестный вошёл на АЗС и потребовал продать ему алкоголь, одновременно демонстрируя предмет, похожий на гранату. Заметив, что один из сотрудников нажал кнопку тревожной сигнализации, злоумышленник покинул помещение и попытался скрыться.
Полиции удалось быстро найти подозреваемого: заметив патрульный автомобиль, он выбросил подозрительный предмет и побежал, но был задержан сотрудниками Росгвардии. Взрывотехники, вызванные на место происшествия, установили, что граната РГД-5 оказалась муляжом и не представляет опасности.
Злоушмышленник оказался жителем Черноморского района Крыма, уже имевший проблемы с законом и судимый за кражи и хранение наркотиков.