Турагент в Арзамасе получила 4,5 года колонии за мошенничество

Суд установил, что с марта 2021 по март 2022 года фигурантка, используя паспортные данные граждан, оформляла в микрофинансовых кредитных организациях займы на их имя, якобы для оплаты туруслуг. Однако полученные деньги она забирала себе, всего ущерб оценен в 9,3 млн руб.