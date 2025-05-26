Между Уфой и Иглино бесследно пропал 10-летний Андрей Сычев

Сегодня, 26 мая, под Уфой пропал 10-летний Андрей Сычев. Как сообщили в своих соцсетях волонтеры поискового отряда «Поиск детей-Уфа», мальчик отправился на электричке со станции «Спортивная» на станцию Иглино, но до дома не дошел. В пригородный поезд он сел в 14:00.
Как пояснил «КП-Уфа» собственный источник, знакомый с ситуацией, школьник поехал из дома, где он живет с родителями, в гости к родственникам в Иглино.
— Парень периодически ездит так на электричке самостоятельно. Его не встречали на станции, потому что не в первые раз ехал к родственникам в Иглино. В электричку сел, а вышел или нет пока не известно. Ранее из дома не уходил, — поясняет источник.
Сейчас поисками 10-летнего Андрея Сычева занимаются сотрудники полиции и волонтеры поискового отряда «Поиск детей-Уфа». В соцсетях добровольцы распространяют ориентировку на пропавшего ребенка.
10-летний мальчик ростом около 139−144 см, глаза зеленого цвета, стрижка короткая. Одет был в зеленую футболку, черные штаны и голубы кроссовки, на голове кепка со значком «Рено». При себе у мальчика была спортивная сумка с узорами красного цвета.
Всех, кто мог видеть Андрея Сычева, просят позвонить в полицию по номеру 112 или волонтерам по поиску пропавших детей по номерам: 8−927−969−89−19 или 8−917−383−56−87.
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