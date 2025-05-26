Руководитель ГКЗ «Башкортостан» арестован за злоупотребление полномочиями

Стали известны подробности по делу народного артиста Вильдана Яруллина, занимающего пост руководителя ГКЗ «Башкортостан». Как сообщает СУ СКР по РБ, в отношении него возбуждены уголовные дела по статье «превышение должностных полномочий». По решению суда обвиняемый помещен в следственный изолятор.
Как полагает следствие, в 2020—2022 годах руководитель учреждения культуры систематически злоупотреблял доверием подчиненных. По его указанию сотрудникам начислялись завышенные выплаты, часть которых он требовал возвращать себе. Общий размер незаконно присвоенных денег превысил 200 тысяч рублей.
Отдельный эпизод касается нарушений при организации культурного мероприятия в октябре 2023 года. Директор заключил контракт на подготовку концертной площадки с аффилированным ИП без проведения конкурсных процедур. Сумма договора составила более 33 миллионов рублей.
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