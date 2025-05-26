Водитель Renault сбил женщину с ребенком на переходе на улице Бельского в Минске

Согласно предварительным данным, 26 мая, в понедельник, примерно в 15.00 54-летний водитель, находившийся за рулем автомобиля Renault, ехал по улице Бельского. Вблизи дома № 47 он не пропустил 37-летнюю женщину и ее шестилетнюю дочь, которые переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.