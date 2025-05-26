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Водитель Renault сбил женщину с ребенком на переходе на улице Бельского в Минске

В Минске водитель Renault сбил женщину с ребенком, которые переходили дорогу на улице Бельского.

Водитель Renault сбил женщину с ребенком на переходе на улице Бельского в Минске. Подробности сообщили в пресс-службе УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Согласно предварительным данным, 26 мая, в понедельник, примерно в 15.00 54-летний водитель, находившийся за рулем автомобиля Renault, ехал по улице Бельского. Вблизи дома № 47 он не пропустил 37-летнюю женщину и ее шестилетнюю дочь, которые переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В ГАИ уточнили, что женщина была доставлена в больницу для обследования. Что касается малолетней дочери, то она, предварительно, не пострадала.

Ранее милиция отреагировала на видео с 16-летним подростком, ехавшим снаружи поезда.

Тем временем восемнадцатилетний водитель опрокинул Renault из-за косули на дороге.

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