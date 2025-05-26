В омском дворе неизвестные обстреляли два автомобиля

На фотографиях, прикрепленных к посту, видно, что пули пробили стекла машин, одна из них даже застряла в обшивке салона, а значит стреляли по автомобилям из какого-то достаточно мощного боеспособного оружия. Случившееся подтвердили в УМВД по Омской области. По данному факту проводится проверка.