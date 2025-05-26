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В омском дворе неизвестные обстреляли два автомобиля

В УМВД по Омской области проводят проверку.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, в ночь на 26 мая, неизвестные обстреляли два автомобиля, припаркованных во дворе многоэтажного дома в 6-м Амурском проезде. Информацию об этом один из пострадавших разместил в телеграм-канале «Омск в эфире».

«Заявление в полицию уже подано», — написал он.

Одна из пуль даже застряла в обшивке. Фото: телеграм-канал «Омск в эфире».

На фотографиях, прикрепленных к посту, видно, что пули пробили стекла машин, одна из них даже застряла в обшивке салона, а значит стреляли по автомобилям из какого-то достаточно мощного боеспособного оружия. Случившееся подтвердили в УМВД по Омской области. По данному факту проводится проверка.

Ранее мы писали, что «Газель» с надписью «Хлеб» развернуло на дороге в Омске.