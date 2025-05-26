Как сообщает телеграм-канал Baza, стрельба в жилом комплексе «Спортивный квартал», о которой мы сообщали ранее, вероятно связана с проводимым правоохранителями задержанием преступников, ограбивших курьера у башни «Империя» в «Москва-Сити». Напомним, что сегодня трое злоумышленников отобрали чемодан, в котором находились 127 миллионов рублей, и скрылись на такси.
Со стрельбой задержаны двое подозреваемых в краже 127 миллионов рублей в «Москва-Сити»
После ограбления курьера в «Москве-Сити» правоохранители провели спецоперацию в жилом комплексе «Спортивный квартал». Во время задержания трех подозреваемых в хищении 127 млн рублей произошла стрельба.
Василий Лейко
Автор Новости Mail