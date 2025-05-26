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24 происшествия зафиксировали в Ростове из-за сильного ветра, есть пострадавшие

Две женщины в Ростове получили травмы после падения деревьев.

Источник: Комсомольская правда

26 мая в Ростове-на-Дону из-за сильного ветра упали 21 аварийное дерево и три конструкций. Пострадали два человека, сообщает городское управление по делам ГО и ЧС.

— В результате падения деревьев в Первомайском и Октябрьском районах травмы получили две женщины, их доставили в БСМП, — прокомментировали в экстренном ведомстве.

К этому моменту городские спасатели и сотрудники УЖКХ районов ликвидировали последствия 17 происшествий, работы продолжаются.

Напомним, сильный ветер сохранится в донской столице еще около двух дней. Жителей и гостей города просят быть осторожными на улице. Во время стихии нельзя стоять рядом с деревьями, рекламными щитами и другими легкими конструкциями. Также не следует подходить к оборванным проводам.

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