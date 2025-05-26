24 происшествия зафиксировали в Ростове из-за сильного ветра, есть пострадавшие

Напомним, сильный ветер сохранится в донской столице еще около двух дней. Жителей и гостей города просят быть осторожными на улице. Во время стихии нельзя стоять рядом с деревьями, рекламными щитами и другими легкими конструкциями. Также не следует подходить к оборванным проводам.