Закрыли в темной комнате для успокоения: В Молдове, воспитатель детского сада и помощница уволены за жестокое отношение к малышу

Воспитательница детского сада в одном из сел района Анений Ной и её помощница были уволены после того, как стало известно, что по меньшей мере один ребёнок подвергся агрессии. О случившемся сообщил родитель, который получил видеозаписи с камер наблюдения. На них зафиксирован момент агрессии: ребёнка уводят и оставляют одного в тёмной комнате. Районная полиция подтвердила для IPN факт инцидента, но не предоставила подробностей.
Директор детского сада Виолета Спыну сообщила IPN, что случай крайне прискорбен, и как только о нём стало известно, были приняты меры по увольнению воспитательницы и её помощницы. По её словам, информация поступила не от родителей, а от районного управления образования, куда она была вызвана вместе с примаром села.
Там же ей показали фрагменты видеозаписей, на которых видно, как девочку из младшей группы ведут в сторону помещения, где предположительно её держали в темноте. Однако камеры не охватывают ту часть здания. По словам воспитательницы, ребёнка отвели в спальню, чтобы она успокоилась.
Руководитель учреждения также отметила, что до этого инцидента воспитательница, которая является молодым специалистом, не проявляла агрессии к детям. До назначения на эту должность она три года работала помощником воспитателя, и её поощряли продолжать учёбу, чтобы занять эту позицию.
Примар села Вадим Булгару заявил, что не потерпит никакого насилия в отношении детей, именно поэтому и последовало увольнение причастных лиц. Родитель пострадавшего ребёнка приходил в примэрию и сообщил, что не имеет претензий к воспитательнице. По словам мэра, те, кто получил записи, сделали это, подкупив работников, устанавливающих камеры. Эти люди, как утверждается, не имели отношения к инциденту, а имели личный конфликт с воспитательницей. Более того, они якобы даже напали на неё.
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Примар добавил, что все обстоятельства инцидента будут расследованы правоохранительными органами.
Воспитательницу уволили согласно статье Трудового кодекса, касающейся «применения, даже однократного, физического или психологического насилия по отношению к воспитанникам». Помощница воспитателя была признана соучастницей.