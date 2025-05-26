Закрыли в темной комнате для успокоения: В Молдове, воспитатель детского сада и помощница уволены за жестокое отношение к малышу

Примар села Вадим Булгару заявил, что не потерпит никакого насилия в отношении детей, именно поэтому и последовало увольнение причастных лиц. Родитель пострадавшего ребёнка приходил в примэрию и сообщил, что не имеет претензий к воспитательнице. По словам мэра, те, кто получил записи, сделали это, подкупив работников, устанавливающих камеры. Эти люди, как утверждается, не имели отношения к инциденту, а имели личный конфликт с воспитательницей. Более того, они якобы даже напали на неё.