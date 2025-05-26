В Ростове сильный ветер обрушил дерево на провода и сорвал кусок крыши

Сегодня, 26 мая, на Ростов-на-Дону обрушился сильный ветер. Фотографии и видео с последствиями разгула стихии жители города уже публикуют в социальных сетях.
Так, по словам очевидцев, некоторое время назад сухое дерево рухнуло и оборвало провода на улице Тимошенко. В другом месте, на улице Горсоветской, порыв ветра сорвал кусок крыши. Пострадал ли кто-то в этих случаях, неизвестно.
При этом ранее стало известно о двух женщинах, попавших в больницу после падения деревьев в Первомайском и Октябрьском районах.
К жителям донской столицы уже обратились городские спасатели, они попросили всех быть предельно осторожными. Нельзя стоять рядом с деревьями, рекламными щитами и другими легкими конструкциями. Также не следует подходить к оборванным проводам.
Напомним, по данным синоптиков, до конца дня 26 мая в Ростове и области сохранится восточный и юго-восточный ветер с порывами до 15−20 м/с. Такая же погода возможна и в следующие два дня.
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