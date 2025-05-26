Несуществующая многоэтажка: за что вице-мэр Челябинска получил условный срок

Кроме того, еще во время допросов Ребреш дала показания против депутата Челябинской городской думы Виталия Паутова, через которого она передавала взятку чиновникам из городском мэрии. Мужчину задержали. На одно из судебных заседаний он пришел в тельняшке и камуфляже с нашивкой «Ахмат». Таким образом он пытался обратить внимание судьи на свою благонадежность и добиться домашнего ареста, но по итогам заседания его все равно отправили в СИЗО. Теперь Паутов подал заявление на заключение контракта с Минобороны, чтобы отправиться в зону спецоперации на Украине.