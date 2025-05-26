Несуществующая многоэтажка: за что вице-мэр Челябинска получил условный срок

Бывшему вице-мэру Челябинска Владимиру Слободскому вынесли приговор по делу о превышении должностных полномочий. В 2018 году он выдал разрешение на незаконное строительство многоэтажки на участке, который принадлежал жителям двух соседних домов. Как так получилось и кого еще приговорили к реальным срокам — в материале «Вечерней Москвы».
Слободского приговорили к условному сроку.
В понедельник, 26 мая, в Челябинске вынесли приговор бывшему вице-мэру города Владимиру Слободскому. 74-летнего чиновника признали виновным в превышении должностных полномочий при строительстве многоэтажки.
— Приговором суда виновному назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года, — сообщили в пресс-службе челябинского управления Следственного комитета.
Слободскому на два года запретили занимать должности, связанные с выполнением распорядительно-хозяйственных функций. Также суд арестовал доли Слободского на земельный участок и жилое помещение общей стоимостью 6,5 миллиона рублей, чтобы в дальнейшем удовлетворить иски потерпевших.
Как сообщили «Вечерней Москве» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Слободской не признал вину.
— Вину не признал, считает, что действовал в рамках закона, — рассказали в надзорном ведомстве.
За что судили Слободского.
Преступление, в котором замешан Владимир Слободской, связано с земельным участком, расположенным между улицами Сулимова и Омской в Челябинске. Его стоимость оценивалась в 2,7 миллиона рублей.
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Компания-застройщик «Челябинскавтотранс» планировала построить на этом участке жилую десятиэтажку, но не смогла получить от местных властей документов на пользование этой территорией, так как она была в собственности у жильцов двух соседних аварийных домов.
Это предпринимателей не остановило. В 2018 году руководители «Челябинскавтотранса» заключили с жильцами соседних домов договоры на право пользования земельным участком, пообещав подарить им несколько квартир в будущей многоэтажке и благоустроить территорию. Также компания заключила договоры с несколькими инвесторами на 4,6 миллиона рублей.
Затем застройщик повторно обратился в городскую администрацию, чтобы получить разрешение на строительство. Для этого они через городского депутата Виталия Паутова передали неназванным сотрудникам мэрии взятку в размере двух миллионов рублей. Примечательно, что в получении этой взятки Слободского не обвиняли. Тем не менее после этих махинаций он, будучи заместителем мэра по градостроительству, собственноручно подписал документы.
В итоге за три года десятиэтажку так и не начали строить, а инвесторы и жильцы соседних домов потеряли многомиллионные суммы. Потерпевшие обратились в Следственный комитет, и в августе 2022 года было возбуждено уголовное дело, пишет «Коммерсантъ».
По делу Слободского проходил депутат Паутов.
Вместе со Слободским по этому делу судили еще нескольких человек. В сентябре 2024 года владелицу и бывшего директора «Челябинскавтотранс» Людмилу Ребреш приговорили к пяти годам лишения свободы условно. А в мае 2025 года условный срок заменили на реальный. Теперь предпринимательница отбывает наказание в колонии общего режима.
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Преемника Ребреш на посту директора «Челябинскавтотранса» Алексея Алексеенко все еще судят.
Кроме того, еще во время допросов Ребреш дала показания против депутата Челябинской городской думы Виталия Паутова, через которого она передавала взятку чиновникам из городском мэрии. Мужчину задержали. На одно из судебных заседаний он пришел в тельняшке и камуфляже с нашивкой «Ахмат». Таким образом он пытался обратить внимание судьи на свою благонадежность и добиться домашнего ареста, но по итогам заседания его все равно отправили в СИЗО. Теперь Паутов подал заявление на заключение контракта с Минобороны, чтобы отправиться в зону спецоперации на Украине.
Никто из фигурантов так и не признал вину.
Чем еще известен Владимир Слободской.
Владимиру Слободскому 74 года. Он родился в городе Чуднове (Украина), отучился на строителя в Челябинском политехническом институте. В начале карьеры работал слесарем на местных предприятиях, в том числе на Челябинском тракторном заводе, а в 1986 году был назначен начальником отдела капитального строительства Завода дорожных машин имени Колющенко.
С 1988 по 1990 год Слободской работал замначальника управления капстроительства Челябинска, а в 1997 году стал главным специалистом градостроительства в местной администрации. С 2006 по 2011 год он был вице-мэром по вопросам градостроительства, а после ушел на пенсию.
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На пенсии Слободской пробыл недолго, и уже в 2015 году вернулся на пост заместителя мэра Челябинска. А в 2019 году он уволился по собственному желанию.
За последнее время под следствие попали несколько челябинских чиновников и бизнесменов. Например, в конце апреля арестовали бывшего главу челябинского управления дорог «Южный Урал» Александра Лебедева. Его заподозрили в злоупотреблении полномочиями. При этом он успел поработать в правительстве еще в нескольких регионах.
А в январе в Челябинске к пяти годам колонии приговорили гендиректора компании «Уралдорстрой» Нвера Колозяна. Его фирма годами строила некачественные дороги и откупалась от чиновников.