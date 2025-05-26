Следком по Башкирии возбудил дело после пожара в кроватке новорожденного ребенка

Ранее об этом случае рассказал в своих соцсетях министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин. Известно, что отец ребенка оставил включенным фен и положил его в кроватку рядом с сыном. В итоге, в какой-то момент загорелась простынь в кровати и ребенок получил ожоги 3 и 4 степени. Его срочно доставили в больницу, утром 26 мая его состояние оценивалось как тяжелое.