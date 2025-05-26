Следком по Башкирии возбудил дело после пожара в кроватке новорожденного ребенка

Следственный комитет по Башкирии возбудил уголовное дело по факту получения новорожденным ребенком ожогов. Речь идет о случае в городе Октябрьский, где накануне мальчик трех недель от роду получил сильные ожоги прямо в кроватке. Как сообщили в пресс-службе ведомства, дело возбуждено по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности».
Ранее об этом случае рассказал в своих соцсетях министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин. Известно, что отец ребенка оставил включенным фен и положил его в кроватку рядом с сыном. В итоге, в какой-то момент загорелась простынь в кровати и ребенок получил ожоги 3 и 4 степени. Его срочно доставили в больницу, утром 26 мая его состояние оценивалось как тяжелое.
— Ребенок госпитализирован, ему оказывается необходимая медицинская помощь. В настоящее время организован комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств и причин произошедшего, — прокомментировали ход расследования в пресс-службе Следкома по Башкирии.
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