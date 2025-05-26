Московские спасатели спустили ребёнка с шестиметровой панды

В одном из парков Южного административного округа Москвы сотрудники МЧС России оказали помощь 12-летнему ребёнку, который забрался на вершину высокой горки и не смог самостоятельно спуститься.
По данным ведомства, мальчик вместо того, чтобы скатиться по горке, залез наверх и не решился спуститься обратно. Телефон ребёнка практически разрядился, однако связаться с экстренной службой и объяснить своё местонахождение ему удалось.
Спасатели из 83-й пожарно-спасательной части прибыли к горке, выполненной в виде гигантской панды. Чтобы помочь мальчику спуститься, они использовали трехколенную лестницу. Операция прошла успешно, медицинская помощь мальчику не потребовалась.