В Ростове две женщины пострадали из-за упавших деревьев

В Ростове-на-Дону две женщины пострадали из-за рухнувших во время сильного ветра деревьев. Об этом 26 мая сообщили в городском управлении по делам ГО и ЧС.
— После падения деревьев в Первомайском и Октябрьском районах две женщины с травмами попали в БСМП, — проинформировали в ведомстве.
Предварительно, в течение дня в донской столице упали 21 аварийное дерево и три конструкций. По последним данным, ликвидировать успели уже 17 последствий стихии.
Напомним, сегодня в Ростовской области порывы ветра временами достигают 15−20 м/с. По информации синоптиков, стихия не утихнет до 29 мая, в среднем ожидается 7−12 м/с, но местами по региону порывы могут достигать 15−18 м/с.
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