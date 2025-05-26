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В Ростове две женщины пострадали из-за упавших деревьев

Две жительницы Ростова-на-Дону попали в БСМП из-за падения деревьев.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону две женщины пострадали из-за рухнувших во время сильного ветра деревьев. Об этом 26 мая сообщили в городском управлении по делам ГО и ЧС.

— После падения деревьев в Первомайском и Октябрьском районах две женщины с травмами попали в БСМП, — проинформировали в ведомстве.

Предварительно, в течение дня в донской столице упали 21 аварийное дерево и три конструкций. По последним данным, ликвидировать успели уже 17 последствий стихии.

Напомним, сегодня в Ростовской области порывы ветра временами достигают 15−20 м/с. По информации синоптиков, стихия не утихнет до 29 мая, в среднем ожидается 7−12 м/с, но местами по региону порывы могут достигать 15−18 м/с.

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