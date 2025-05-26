Милиция оперативно задержала россиянина, убившего соотечественника под Оршей

Белорусская милиция оперативно по горячим следам задержала россиянина, убившего соотечественника под Оршей. Как сообщили правоохранители, около 8.30 в понедельник, 26 мая 2025 года, вблизи поселка Высокое (на автодороге «Орша — Минск») Оршанского района был обнаружен труп мужчины 45-летнего россиянина. Рядом также находился автомобиль Lada без регистрационных знаков. На месте ЧП был обнаружен и предмет, похожий на пистолет.
— На место происшествия незамедлительно выбыли сотрудники Оршанского РУВД. По горячим следам был установлен и задержан 41-летний мужчина, гражданин Российской Федерации, — говорится в сообщении правоохранителей.
В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела, следователи устанавливают род деятельности фигурантов, а также мотивы жестокого преступления.
Ранее мы писали о том, что сильные дожди и до +25 градусов прогнозируются в Беларуси 27 мая (кажется, последний месяц весны-2025 не балует белорусов солнечными днями).