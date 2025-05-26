Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жители молдавского села требуют оградить озеро, в котором утонули братья 10-ти и 11-ти лет: Водоем уносит жизни детей

По данным Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям, с начала года в Молдове утонули 18 человек, из них четверо — дети.

Источник: Комсомольская правда

Жители села Волинтирь Штефан-Водского района требуют ограничить доступ к озеру после того, как в нем утонули дети.

В селе обсуждают необходимость ограждения местного озера после трагической гибели двух братьев. Напомним, мальчики 10 и 11 лет утонули в водоёме в субботу, 24 мая.

По словам матери, дети ушли за коровой, но оказались у озера. Женщина нашла корову, а детей — нет. Их вещи лежали на берегу.

На берегу уже установлены таблички о запрете купания, но, по мнению местных жителей, этого недостаточно.

По данным Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям, с начала года в Молдове утонули 18 человек, из них четверо — дети.

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

Читайте также:

ПАС пытается удержать власть в Молдове любой ценой: Партийные перестановки, смена фаворитов, личное «гестапо Санду» и своя «ночь длинных ножей» — мнение.

В предвыборном списке PAS будет много известных людей со стороны, которые формально к правящей партии не имеют никакого отношения (далее…).

«До 2021 года … не было Молдовы»: министр Боля сделал странное заявление.

Высказывание вызвало волну иронии и критики в соцсетях (далее…).

В Молдове из-за сильных дождей ожидаются подтопления: население призывают к осторожности.

Гидрологическое предупреждение: риск паводков и локальных наводнений в ряде регионов страны (далее…).