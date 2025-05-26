Жители молдавского села требуют оградить озеро, в котором утонули братья 10-ти и 11-ти лет: Водоем уносит жизни детей

Жители села Волинтирь Штефан-Водского района требуют ограничить доступ к озеру после того, как в нем утонули дети.
В селе обсуждают необходимость ограждения местного озера после трагической гибели двух братьев. Напомним, мальчики 10 и 11 лет утонули в водоёме в субботу, 24 мая.
По словам матери, дети ушли за коровой, но оказались у озера. Женщина нашла корову, а детей — нет. Их вещи лежали на берегу.
На берегу уже установлены таблички о запрете купания, но, по мнению местных жителей, этого недостаточно.
По данным Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям, с начала года в Молдове утонули 18 человек, из них четверо — дети.
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