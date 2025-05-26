Глава СКР поручил возбудить уголовное дело по факту ДТП с маршруткой в Тольятти

Ранее мы писали, что около 11:40 26 мая на пересечении улиц Советской и Ленина маршрутка «Фиат» столкнулась с ВАЗ 2112, после чего перевернулась. По данным ГАИ, 54-летний водитель маршрутного автобуса проехал на красный, что и стало причиной ДТП.