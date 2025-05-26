Глава СКР поручил возбудить уголовное дело по факту ДТП с маршруткой в Тольятти

26 мая пресс-служба Следственного комитета России сообщила о том, что глава ведомства Александр Бастрыкин дал поручение возбудить уголовное дело после аварии в Тольятти. Там в результате столкновения с легковушкой перевернулся пассажирский автобус.
Ранее мы писали, что около 11:40 26 мая на пересечении улиц Советской и Ленина маршрутка «Фиат» столкнулась с ВАЗ 2112, после чего перевернулась. По данным ГАИ, 54-летний водитель маршрутного автобуса проехал на красный, что и стало причиной ДТП.
Видео с аварией было опубликовано в интернете. После чего дорожным инцидентом заинтересовались в Следкоме РФ. Глава ведомства Александр Бастрыкин уже поручил возбудить уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
«Отмечается, что в результате аварии есть пострадавшие, в том числе дети, всем оказана необходимая медицинская помощь», — уточнили в пресс-службе ведомства.
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