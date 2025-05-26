Убил в день рождения сына: что известно о турке, зарезавшем экс-жену в Казани

— Ребенок, который пережил подобную трагедию, нуждается в особой поддержке и помощи. В данном случае это и помощь психологов. Поэтому мы обязательно будем рядом и постараемся сделать все, чтобы максимально облегчить страдания и горе ребенка, потерявшего мать. Мы сделаем все, чтобы ребенок в дальнейшем был в безопасности, — подчеркнула Волынец в беседе с ТАСС.