Убил в день рождения сына: что известно о турке, зарезавшем экс-жену в Казани

В субботу, 24 мая, в Казани турок ворвался на день рождения к трехлетнему сыну и зарезал свою бывшую жену. Мужчина два месяца выслеживал экс-супругу и неоднократно угрожал ей убийством. После расправы подозреваемый на протяжении четырех часов стоял, высунувшись из окна, и собирался спрыгнуть. А уже после задержания турок просил отправить его под домашний арест из-за рака почки. «Вечерняя Москва» собрала подробности этого дела.
Как произошло убийство.
Трагедия произошла в субботу, 24 мая, в казанском жилом комплексе «Волжская гавань». В тот день в одной из квартир местная жительница отмечала день рождения своего трехлетнего сына.
В разгар праздника в квартиру ворвался бывший муж хозяйки, 49-летний турок Мете Эсфелах. Он перерезал женщине горло, а затем набросился на их общего сына-именинника. Ранив мальчика, он заперся в своей квартире на пятом этаже соседнего дома, открыл окно и встал на подоконник.
Когда к месту происшествия прибыла полиция, подозреваемый стал угрожать, что выпрыгнет из окна. Так продолжалось на протяжении четырех часов, пока оперативники не отвлекли Эсфелаха и не ворвались в квартиру. В итоге мужчину удалось задержать.
Что с пострадавшим мальчиком.
Трехлетнего мальчика, мать которого зарезал его же отец, госпитализировали с порезами на голове. Ребенку зашили раны, к настоящему моменту он находится в больнице вместе с дедушкой.
— Ребенку досталось, (мать — прим. «ВМ») его ограждала собой, у него на голове рана, он сейчас лежит в больнице с дедушкой, — рассказала сестра убитой женщины.
Состояние пострадавшего мальчика оценивается как среднетяжелое. Ситуация находится на контроле уполномоченного по правам ребенка в Татарстане Ирины Волынец. По ее словам, малышу окажут психологическую помощь.
— Ребенок, который пережил подобную трагедию, нуждается в особой поддержке и помощи. В данном случае это и помощь психологов. Поэтому мы обязательно будем рядом и постараемся сделать все, чтобы максимально облегчить страдания и горе ребенка, потерявшего мать. Мы сделаем все, чтобы ребенок в дальнейшем был в безопасности, — подчеркнула Волынец в беседе с ТАСС.
Турок два месяца выслеживал бывшую жену.
Убитой в Казане женщиной оказалась 34-летняя Елена В. Она была мастером спорта по художественной гимнастике, была награждена знаком «Отличник физической культуры и спорта Республики Татарстан» и ранее входила в сборную России. В последнее время женщина работала тренером и директором казанской спортшколы.
По данным Shot, Елена познакомилась с Мете в Турции в 2021 году. Пара быстро поженилась и переехала жить в Германию, а вскоре у супругов родился сын. Со временем отношения Елены и Мете ухудшились, муж начал ее бить и унижать. Не выдержав издевательств, осенью 2024 года россиянка забрала сына и вернулась в родную Казань.
В марте 2025 года Елена подала на развод. Мете это не остановило: он преследовал возлюбленную, умолял ее вернуться и угрожал ей убийством. Затем мужчина сам приехал в Казань, снял квартиру в соседнем доме и стал выслеживать бывшую жену.
24 мая Елена планировала отпраздновать день рождения сына в ресторане. Забронировала столик, пригласила родственников, но на празднике так и не появилась. Обеспокоенные родственники отправились к ней домой. Они и нашли окровавленное тело Елены.
Подозреваемый пытался разжалобить суд своей болезнью.
Вскоре после допроса Мете доставили в суд для избрания меры пресечения. Во время заседания подозреваемый просил отправить его под домашний арест якобы из-за рака почки.
— Подозреваемый попросил сжалиться: мол, долго болел раком, у него нет половины одной почки, много проблем со здоровьем и якобы третья группа инвалидности, — писал Shot.
Кроме того, Мете обвинял свою бывшую супругу в алкоголизме и предоставил суду справки, подтверждающие, что женщина проходила соответствующее лечение. Несмотря на это, мужчину все-таки отправили в СИЗО на время расследования.
Турку грозит пожизненное тюремное заключение.
По факту нападения турка на бывшую жену и их общего сына было возбуждено уголовное дело об убийстве, ход расследования контролирует прокуратура Татарстана. Также к разбирательствам подключился глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.
— Председатель СК России поручил руководителю следственного управления СК России по Республике Татарстан Валерию Липскому доложить о ходе расследования уголовного дела, — сообщили в пресс-службе СК РФ.
Как рассказал «Вечерней Москве» адвокат Даниил Лунев, Мете могут приговорить к максимальному возможному наказанию — пожизненному лишению свободы.
Главное об отравлении пирожками с ртутью: новый поворот, отравление оказалось покушением на убийство.
— Ему вполне могут назначить либо максимально возможный срок по статье об убийстве — 25 лет лишения свободы, либо пожизненное лишение свободы, учитывая обстоятельства. Суд, возможно, примет во внимание болезнь подозреваемого, но при назначении итогового наказания рак почки не будет являться смягчающим обстоятельством, а уж тем более оправдывать такой бесчеловечный поступок, — пояснил он.
Юрист отметил, что Мете будет судиться и отбывать срок в России, несмотря на свое гражданство.
Порой ревность и месть толкают людей на страшные поступки. Например, 13 мая суд вынес приговор бывшему министру экономики Казахстана Куандыку Бишимбаеву, который на протяжении нескольких часов избивал свою гражданскую супругу Султанат Нукенову, пока та не умерла от полученных травм. В отношениях чиновник постоянно бил девушку в порыве ревности, хотя сам неоднократно ей изменял. «Вечерняя Москва» рассказала о самых жутких историях мужской мести.