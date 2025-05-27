Сына президента Всероссийского общества слепых арестовали в Казани

КАЗАНЬ, 26 мая — РИА Новости. Вахитовский районный суд Казани отправил под стражу сына президента Всероссийского общества слепых Александра Сипкина по делу о коммерческом подкупе, сообщили РИА Новости в суде.
«Сипкину избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 23 июля», — сказал собеседник агентства.
Уголовное дело возбуждено по статье «посредничество в коммерческом подкупе, совершенное в особо крупном размере».
Как уточнили в правоохранительных органах, подозреваемый требовал с директора одного из заводов 30 миллионов рублей за сохранение им должности и был задержан при получении части суммы.