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Сына президента Всероссийского общества слепых арестовали в Казани

Суд арестовал сына президента Всероссийского общества слепых Сипкина.

Источник: © РИА Новости

КАЗАНЬ, 26 мая — РИА Новости. Вахитовский районный суд Казани отправил под стражу сына президента Всероссийского общества слепых Александра Сипкина по делу о коммерческом подкупе, сообщили РИА Новости в суде.

«Сипкину избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 23 июля», — сказал собеседник агентства.

Уголовное дело возбуждено по статье «посредничество в коммерческом подкупе, совершенное в особо крупном размере».

Как уточнили в правоохранительных органах, подозреваемый требовал с директора одного из заводов 30 миллионов рублей за сохранение им должности и был задержан при получении части суммы.