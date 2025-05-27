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Маломерное судно с шестью пассажирами опрокинулось в районе Балаклавы

25 мая у мыса Айя в районе Балаклавы во время морской прогулки опрокинулось маломерное моторное судно с шестью пассажирами на борту.

Источник: ГСУ СК России по Крыму и Севастополю

В ГСУ СК России по Крыму и Севастополю сообщили, что капитан судна вышел в море, несмотря на ухудшение погодных условий. Пассажиров эвакуировали другие суда, медицинская помощь туристам не потребовалась.

По поручению руководителя регионального управления СК Владимира Терентьева возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ. Следователи осмотрели место происшествия, изъяли документы и назначили экспертизы.

Сейчас устанавливаются причины инцидента, по итогам проверки специалисты дадут правовую оценку действиям капитана и ответственных лиц.

Ранее сообщалось, что в Сакском районе спасатели эвакуировали двух мужчин, которых на байдарке унесло в море на 300 метров от берега. Туристов быстро обнаружили и доставили на сушу. Медпомощь им не потребовалась.