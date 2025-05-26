Жители сел в Валуйском округе Белгородской области остались без света

В Валуйском округе произошло аварийное отключение электроэнергии, без света остались жители пяти населенных пунктов, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«Частично без света остаётся посёлок Уразово, а также полностью сёла Двулучное, Логачевка, хутора Бережанка и Миронов», — написал он в своем Telegram-канале.
Гладков сообщил, что аварийные службы начнут работать над устранением аварии после согласования с Минобороны РФ.
Напомним, в марте более 35 населенных пунктов в Белгородской области остались без света из-за украинской атаки.