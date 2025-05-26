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Жители сел в Валуйском округе Белгородской области остались без света

Произошло аварийное отключение электроэнергии, сообщил губернатор.

В Валуйском округе произошло аварийное отключение электроэнергии, без света остались жители пяти населенных пунктов, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Частично без света остаётся посёлок Уразово, а также полностью сёла Двулучное, Логачевка, хутора Бережанка и Миронов», — написал он в своем Telegram-канале.

Гладков сообщил, что аварийные службы начнут работать над устранением аварии после согласования с Минобороны РФ.

Напомним, в марте более 35 населенных пунктов в Белгородской области остались без света из-за украинской атаки.